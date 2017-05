Die Aussicht auf hohe Steuereinnahmen macht spendabel: Auf rund 15 Milliarden Euro sollen sich die Entlastungen der Bürger belaufen. Doch dieser Plan von CDU-Chefin Angela Merkel ist der CSU nicht wuchtig genug.

Die CSU will mit dem Versprechen milliardenschwerer Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf ziehen - hat konkrete Zahlen aber zunächst offengelassen. In der neuen Legislaturperiode solle es eine "große, wuchtige Steuerreform" mit einer kräftigen Entlastung der Bürger geben, sagte Parteichef Horst Seehofer am Samstag nach einer CSU-Vorstandsklausur in Schwarzenfeld (Oberpfalz). "Darauf können sich die Menschen verlassen."

Auf konkrete Summen wollte sich die CSU-Spitze vor Beratungen mit der CDU nicht festlegen, die am Sonntagnachmittag in Berlin beginnen sollten. Intern wurde auf der Vorstandsklausur aber deutlich, dass die CSU auf Entlastungen von mehr als 15 Milliarden Euro setzt - das ist die Summe, die die CDU-Spitze bislang als Höchstgrenze ansieht.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...