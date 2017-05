RIAD (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad zu einem Gipfeltreffen mit Führern islamischer Staaten zusammengekommen. Am Nachmittag will Trump dort eine lang erwartete Grundsatzrede über den Islam halten. Das Treffen begann mit einem gemeinsamen Mittagessen der Teilnehmer.

Nach vorab verbreiteten Redeauszügen bietet Trump den islamischen Staaten beim Gipfel eine Partnerschaft an, fordert sie aber zugleich zu mehr Engagement im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus auf. Saudi-Arabien zufolge nehmen an dem Gipfeltreffen Vertreter von mehr als 50 islamischen Staaten teil./jku/DP/das

