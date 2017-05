Donald Trump fiel in der Vergangenheit mit anti-islamischen Äußerungen auf. In Riad will der US-Präsident nun eine Grundsatzrede über die Weltreligion halten. Einige Passagen wurden bereits vorab veröffentlicht.

US-Präsident Donald Trump ruft die arabischen Staaten zum Kampf gegen "die Krise durch den islamischen Extremismus" auf. In am Sonntag vorab veröffentlichten Auszügen aus seiner Rede in Riad hieß es, der Kampf werde "nicht zwischen verschiedenen Religionen, verschiedenen Glaubensgemeinschaften oder verschiedenen Zivilisationen" geführt, sondern sei "ein Kampf zwischen Gut und Böse". Auf der einen Seite stünden "barbarische Verbrecher, die menschliches Leben auslöschen wollen", auf der anderen die "anständigen Menschen aller Religionen, die es schützen wollen".

"Das bedeutet, sich ehrlich der Krise durch den islamischen Extremismus zu stellen und den islamischen Terrorgruppen, die davon inspiriert werden", erklärt Trump den Auszügen zufolge weiter. Alle müssten zusammenstehen "gegen die Ermordung von unschuldigen Muslimen, die Unterdrückung von Frauen, die Judenverfolgung und das Abschlachten ...

