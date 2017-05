Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Drohung von Außenminister Sigmar Gabriel kritisiert, die Bundeswehr-Soldaten von den in der Türkei stationierten Awacs-Fliegern der Nato abzuziehen, falls Bundestagsabgeordneten weiter der Besuch der Bundeswehr-Soldaten in Incirlik verweigert wird. Der "Bild" (Montag) sagte Stoltenberg: "Ich konzentriere mich darauf, eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist besser als sich jetzt schon Gedanken über Reaktionen auf hypothetische Situationen zu machen."

Er sei wegen Incirlik im Kontakt mit den deutschen und türkischen Nato-Partnern, so der Generalsekretär. "Ich bedaure sehr, dass es diesen Streit gibt." Der Streit zwischen Deutschland und der Türkei um das Besuchsrecht in Incirlik ist auch ein Thema auf dem Nato-Gipfel am Donnerstag in Brüssel.