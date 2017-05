Der VfB Stuttgart und Hannover 96 steigen in der kommenden Fußball-Saison direkt in die Bundesliga auf - Braunschweig muss in die Relegation. Nachdem der Karlsruher SC schon länger als Absteiger feststeht, müssen nun auch die Würzburger Kickers zurück in die 3. Liga, TSV 1860 München kommt in die Relegation.

