Der türkische Staatspräsident Erdogan ist ab sofort auch Vorsitzender der Regierungspartei AKP. Bei einem Sonderparteitag trat er am Sonntag als einziger Kandidat für das Amt an und wurde mit großer Mehrheit gewählt.

Fünf Wochen nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei ist Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wieder zum Vorsitzenden der Regierungspartei AKP gewählt worden. Als einziger Kandidat für den Vorsitz kam Erdogan am Sonntag beim Sonderparteitag in Ankara auf mehr als 96 Prozent der Delegiertenstimmen, wie die AKP mitteilte

Bisher durfte ein Staatspräsident nicht gleichzeitig Parteichef sein, durch die Verfassungsänderung war dies ermöglicht worden. Erdogan löst nun Ministerpräsident Binali ...

