Der VfB Stuttgart und Hannover 96 steigen in der kommenden Fußball-Saison direkt in die Bundesliga auf - Braunschweig muss in die Relegation. Die Stuttgarter setzten sich klar mit 4:1 gegen die Würzburger Kickers durch, deren Abstieg damit am 34. und letzten Spieltag endgültig besiegelt wurde.

Auch Hannover machte den Aufstieg aus eigener Kraft klar, ein 1:1 beim SV Sandhausen reichte dafür aus. Eintracht Braunschweig konnte zwar gegen den schon länger als Absteiger feststehenden Karlsruher SC mit 2:1 gewinnen, doch für mehr als den Relegationsplatz reichte das auch nicht aus - dort wartet der VfL Wolfsburg aus der 1. Liga. Arminia Bielefeld spielte in Dresden 1:1 und konnte sich in letzter Sekunde vom Relegationsplatz retten, weil der TSV 1860 München beim 1. FC Heidenheim mit 1:2 verlor. Die Löwen müssen damit weiter um einen Verbleib in der 2. Liga zittern.

Die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag: VfL Bochum - FC St. Pauli 1:3, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 1:2, 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:0, Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue 1:0.