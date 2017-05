Willkommen bei der Aktien Trophy 2017 http://www.aktientrophy.at . Hier ein wenig Statistik und diverse Formkurven-Spiele zu den 8 Duellen in Runde 2. Der ATX legte in Woche 1 der Aktien Trophy fast 80 Punkte zu, trotzdem hatten viele Marktteilnehmer die Wahrnehmung einer Korrektur. Das ist typisch, wenn die Volatilität wieder steigt. Und das ist in der abgelaufenen Woche passiert. Zudem haben auch nur 13 der 32 Titel die Woche 1 im Plus beendet: Wenn Schwergewichte wie die OMV, RBI und Erste Group deutlich im Plus sind, dann muss der Index aber einfach steigen. Das ist Index-Mathematik. Zu den 8 Duellen der Runde 2: Erste Group vs. SBO Die Erste Group setzte sich mit mit +3,56% vs. -0,21% gegen AT&S durch und revanchierte sich damit für die Niederlage in der Aktien...

