US-Präsident Trump hat an seiner mit Spannung erwarteten Rede zum Islam seine Nahost-Doktrin offengelegt. Er griff das Regime in Teheran scharf an. Die Ansprache markiert eine radikale Abkehr von Obamas Nahost-Politik.

An seiner mit Spannung erwarteten Rede zum Islam hat US-Präsident Donald Trump seine Nahost-Doktrin offengelegt. Das Regime in Teheran griff er dabei scharf und frontal an. Er warf ihm vor, Terrororganisationen im Mittleren Osten zu unterstützen. Gleichzeitig bot Trump den sunnitischen Staaten an, ihnen im Kampf gegen den vom Iran geförderten Terror zu helfen. Ohne Namen von Politikern zu nennen, forderte er von den Sunniten ein entschlossenes Vorgehen gegen radikale Kräfte. Aber die Hauptlast liege bei den Araber selber, sagte Trump. Die Staaten im Nahen Osten könnten nicht auf die USA warten, "um den Feind zu schlagen."

Trumps Ansprache markiert eine radikale Abkehr von der Nahost-Politik seines Vorgängers Barack Obama. Erstens geht Trump unmissverständlich auf Distanz zu Teheran. Im Iran hätten Terroristen einen staatlich garantierten sicheren Hafen, würden mit Finanzen versorgt und erhielten soziale Anerkennung, die für die Rekrutierung von Terroristen notwendig sei. Obama aber hatte während seinen acht Jahren als Oberkommandierender den Iran gehätschelt und Saudi Arabien vernachlässigt. Statt die Beziehungen zu Riad zu stärken, half Obama Teheran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...