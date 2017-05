Straubing (ots) - Wieder mal gute Stimmung bei den bayerischen Sozialdemokraten. Sie haben eine neue Vorsitzende, die auch das Votum der Mitglieder hinter sich hat. Als Hoffnungsträgerin sollte man die 49-jährige Natascha Kohnen nicht bezeichnen - dafür ist dieser Begriff zu diskreditiert. Kohnen tut der gebeutelten Partei sicher gut. Ob sie die Wähler überzeugen kann, ist eine andere Frage. Was von ihr bisher zu hören war und was sie in ihrer Bewerbungsrede auf dem Landesparteitag in Schweinfurt noch einmal bekräftigte, ist reichlich unkonkret. Solidarität, sozialer Zusammenhalt, verständlichere Sprache und Bemühungen um die Jungen. Das war's. Wolkig ins Wohlfühlland sozusagen - das dürfte vielen Wählern nicht reichen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de