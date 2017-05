Essen (ots) - Die Bürger in Nordrhein-Westfalen haben eine vergleichsweise heftige Grippe-Saison durchlebt. Die Behörden zählten seit Oktober fast 9500 Erkrankungen und 47 Todesfälle, wie Dr. Anette Jurke vom Landeszentrum Gesundheit auf Nachfrage der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Montagsausgabe) mitteilte. Registriert werden aber nur die laborbestätigten Influenza-Fälle; die tatsächlichen Zahlen dürften daher weitaus höher sein. Aktuell gibt es nur noch einzelne Erkrankungen: "Die Grippe-Saison 2016/2017 ist praktisch beendet." Für die Fachleute beginnt die Influenza-Saison immer in der 40. Woche des Vorjahres (etwa Anfang Oktober) und endet in der 20. Kalenderwoche des neuen Jahres (ging gerade zu Ende). Der Höhepunkt sei dieses Mal Anfang/Mitte Februar gewesen - etwas früher als sonst und ziemlich pünktlich zu den närrischen Tagen: "An Karneval war viel Grippe unterwegs", sagte Jurke. Zum Vergleich: 2015/2016 zählten die Behörden in NRW rund 6500 Grippe-Erkrankungen und 39 Todesfälle, in Herbst, Winter und Frühjahr zuvor waren es über 4300 bestätigte Erkrankungen und 22 Grippe-Tote.



