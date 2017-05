Regensburg (ots) - Zeitpunkt und Ort der Ansprache an die muslimische Welt könnten kaum absurder sein. Überboten wird das nur durch die Person des Redners selbst. Donald Trump, der Mann, der eben noch die Einreise "aller Muslime" unterbinden wollte und die Ansicht vertrat, der Islam hasse Amerika. Plötzlich entdeckt Trump, es sei eigentlich nicht die Religion, sondern ein "Kampf zwischen Gut und Böse". Dass er bei seinem Appell zu einem gemeinsamen Kampf gegen den Extremismus ausgerechnet auf Saudi Arabien als wichtigsten Partner setzt, ist mehr als irritierend. Überall in der Welt finanziert saudisches Geld radikale Prediger und fundamentalistische Milizen. 15 der 19 Terroristen, die Amerika am 11. September angriffen, hatten einen saudischen Pass. Statt am Tag nach der Wiederwahl des reform-orientierten Präsidenten in Iran dessen Erfolg zu feiern, führt Trump einen freudigen Säbeltanz mit den Höflingen König Salmans auf und verbeugt sein Haupt vor dem Alleinherrscher. Ein unwürdiges Schauspiel, das an Zynismus kaum zu überbieten ist.



