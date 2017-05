Straubing (ots) - Die Begeisterung, mit der so viele junge Menschen ihre Stimme im Iran abgegeben haben, mit der sie die Wiederwahl von Hassan Ruhani zum Staatspräsidenten gefeiert haben, ist faszinierend. Schließlich ist in seiner ersten Amtszeit kein demokratischer Frühling ausgebrochen. Dennoch war er im Vergleich zu seinem ultrakonservativen Konkurrenten die bessere Alternative. Der Geistliche Ebrahim Raeissi steht für die düstere Vergangenheit, für den allmächtigen Gottesstaat, für Abschottung. Ihm haben die Mullahs die Daumen gedrückt, deshalb ist Ruhanis überaus deutlicher Sieg auch ein Misstrauensvotum gegen die ewiggestrige Herrschaftselite, die sich die Taschen vollstopft.



