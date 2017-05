Hagen (ots) - Eine Kaufprämie für moderne Dieselautos? Wer dies liest, sorgt sich unwillkürlich, bereits zu viele Schadstoffe eingeatmet zu haben und deshalb an Wahrnehmungsstörungen zu leiden. Nun wäre den Verbrauchern zwar Hilfe zu gönnen, nachdem sie jahrzehntelang durch Steuervergünstigungen für Dieseltreibstoffe auf den falschen Weg gelockt wurden. So haben sie im Vertrauen auf die EU-Abgasrichtwerte und deren korrekte Überprüfung Geld in Diesel-Autos gesteckt, die nun nahezu wertlos werden, wenn sie in Großstädten nicht mehr herumfahren dürfen. Eine Kaufprämie aber wäre vor allem eine Belohnung für Hersteller, die bei den Abgaswerten getrickst hatten. Eine Belohnung dafür, dass Autobauer selbst mit den modernen Euro-6-Motoren die vorgeschriebenen Grenzwerte im Alltag um ein Vielfaches überschreiten. (Das haben Untersuchungen des Umweltbundesamtes ergeben.) Eine Anerkennung also für die Unfähigkeit der Industrie, andere, umweltfreundlichere und weniger gesundheitsschädliche Technologien, Elektroautos, voranzubringen. Und diese Belohnung müssten die von Autobauern getäuschten Verbraucher von ihrem Steuergeld bezahlen. Das kann nur eine Sinnestäuschung sein,oder?



