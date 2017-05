SANTA CLARA, Kalifornien, USA, 19. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet, meldet für 2017 ein anhaltendes Wachstum mit herausragenden Ergebnissen im ersten Quartal.

Im ersten Quartal 2017 betrug der Umsatz 493 Millionen NT$, was einen Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Bruttomarge erreichte 49,3 % mit einem EPS (Gewinn je Aktie) von 0,13 NT$. Aufgrund des großen Bedarfs an Therapien im Bereich Onkologie und Immunologie erwartet das Unternehmen 2017 ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine erhöhte Rentabilität.

Um dieses Wachstum zu erzielen, nutzte CrownBio seine vorhandenen Plattformen patienten- und zelllinienabgeleiteter Xenograft-Pharmakologie-Modelle und erweiterte übersetzbare Modelle für die Immunonkologie. Gleichzeitig baute das Unternehmen sein Portfolio für entzündliche Erkrankungen aus. Dieses umfassende Portfolio unterstützt die fortlaufende Erforschung von Therapien in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und entzündliche Erkrankungen.

"Das zwei- und regional dreistellige Wachstum belegt nachweislich die globale Reichweite von CrownBio und die starke lokale Präsenz bietet unserer Kundenbasis ein fundiertes, wissenschaftliches Angebot", sagte Laurie Heilmann, SVP von Global Strategy, Business Development and Marketing. "Unsere übersetzbaren Modelle im Bereich Immunonkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und eine hervorragende Entwicklung in Europa, den USA und der Asien-Pazifik-Region (westlicher Teil) leisteten wesentliche Beiträge zum Wachstum."

Sein vielseitiges und gleichzeitig kundenorientiertes Serviceangebot ermöglichte es CrownBio, Vertrauen zu sichern und bei 75 % der Top-Pharmaunternehmen Wachstum zu erzielen. "CrownBio bringt Klarheit in die Arzneimittelforschung, mit End-to-End-Lösungen, die helfen, den nächsten klinischen Kandidaten früher zu erkennen", sagte Dr. Jean-Pierre Wery, CEO. "Wir werden die vorklinische und klinische Forschung weiter voranbringen, indem wir die Entwicklung von Technologien, darunter die Entdeckung von Biomarkern und die Präzisionsdiagnostik, beschleunigen, die für die Einführung eines geeigneten Produkts auf dem Markt benötigt werden."

Weitere Informationen zum Engagement von CrownBio für die Weiterentwicklung der Arzneimittelforschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen erhalten Sie unter www.crownbio.com (http://www.crownbio.com/).

Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

