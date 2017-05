Schon im bisherigen Saisonverlauf war die Zahl der Angebotsaktionen für deutschen Spargel höher als in den Vorjahren. Dabei haben die Witterungsbedingungen die Planung solcher Aktionen in diesem Jahr zu einer echten Herausforderung gemacht. Das berichtet aktuell die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Die Spargelsaison 2017 geht in ihr letztes...

Den vollständigen Artikel lesen ...