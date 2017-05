Genau 3.068 Boxen mit geimpftem Pilzsubstrat und Unterrichtsmaterialien wird der Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC e.V.) bis Ende des Jahres an Schulen in ganz Deutschland verschickt haben. Damit, so Michael Legrand, Grünes Medienhaus, Bonn, ist die Schulpilzaktion binnen zweier Jahre zum Selbstläufer geworden. Bildquelle: Shutterstock.com Wie immer stellt Legrand...

Den vollständigen Artikel lesen ...