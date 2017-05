Am 18. Mai ist in Moabit ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start gegangen. In der Turmstraße 72/73, in der Nähe der Haltestelle Turmstraße der U9, is auf einer Verkaufsfläche von rund 830 Quadratmetern die 16. und bislang größte Berliner Alnatura Filiale eröffnet. Alnatura Berlin. Foto © Marc Doradzillo Die Kunden finden dort das gewohnt...

