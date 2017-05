ALDI Nord informiert ab heute in vier Ausgaben pro Jahr mit einem internen Mitarbeitermagazin. In der ersten Ausgabe, die heute verteilt wird, wartet eine echte Überraschung. Theo Albrecht hat es sich nicht nehmen lassen, für die Premiere das Grußwort zu schreiben. Quelle JPstock / Shutterstock.com "Einfach wir", so ist der Titel des neuen Mitarbeitermagazins...

Den vollständigen Artikel lesen ...