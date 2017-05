Obstbau und Obstvermarktung standen im Mittelpunkt des Erfahrungsaustauschs in der Landwirtschaftsabteilung in Bozen am 18. Mai. Besprochen wurden mit dem Direktor des Landesamtes für Obst- und Weinbau Andreas Kraus auch die EU-Förderungen und operationellen Programme. Einblick in die Südtiroler Obstwirtschaft: Agrarlandesrat Schuler (stehend) mit Amtsdirektor Kraus und...

Den vollständigen Artikel lesen ...