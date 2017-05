BRASILIA (dpa-AFX) - Die wichtigsten Koalitionspartner von Brasiliens Präsident Michel Temer erwägen einen Bruch des Bündnisses. Grund ist der vergangene Woche bekannt gewordene Korruptionsskandal um den weltgrößten Fleischkonzern JBS und Temers fragwürdige Rolle dabei. Ein Ende der Koalition dürfte gleichbedeutend mit dem Aus auch für den konservativen Staatschef selbst sein.

Nach Krisengesprächen am Wochenende wird der kommende Mittwoch zum entscheidenden Tag: Dann will das Plenum des Obersten Gerichtshofs über Temers Antrag entscheiden, die Strafermittlungen gegen ihn auszusetzen. Wenn diese fortgeführt werden, droht ihm der Verlust unter anderem des größten Partners, der sozialdemokratischen PSDB.

"Wenn in einem Finale der Weltmeisterschaft der Kapitän des Teams humpelt, muss er ausgewechselt werden", zitierte das Portal "O Globo" einen Koalitionär. Es gibt die Sorge, dass die schweren Vorwürfe die Regierung lähmen, gerade zu einem Zeitpunkt, wo die Rezession langsam zu Ende geht und Investoren wieder im Land Geld anlegen. Durch einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um insgesamt 7,4 Prozent seit 2015 sind inzwischen 13,5 Millionen Menschen in Brasilien arbeitslos.

Im ganzen Land forderten Demonstranten am Sonntag Temers Rücktritt. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot ermittelt wegen Behinderung der Justiz, Korruption und organisierter Kriminalität. Die Vorwürfe:

- Schweigegeldabsprachen, damit der frühere Parlamentspräsident Eduardo Cunha, der bereits im Gefängnis sitzt, nicht sein Wissen über ein Korruptionsnetzwerk rund um den JBS-Konzern preisgibt. - Temer soll vom Fleischkonzern JBS für seine letzte Wahlkampagne 15 Millionen Reais (4,2 Mio Euro) erhalten und eine Million (280 000 Euro) in die eigene Tasche gesteckt haben. - Temer erfährt von Informanten im Justizapparat, die JBS-Besitzer Joesley Batista über den Gang der Ermittlungen informierten. Wenn ein Präsident das toleriere, kann das Behinderung der Justizarbeit sein. - Außerdem gibt es Fotos, wie ein Vertrauter Temers von einem JBS-Direktor einen Geldkoffer mit rund 146 000 Euro entgegennimmt.

Temer hatte am Wochenende betont: "Ich mache weiter an der Spitze dieser Regierung". Zugleich griff Temer Batista, den Besitzer des Fleischkonzerns JBS, an - dieser hatte die Vorwürfe erhoben und Mitschnitte der Gespräche mit Temer der Justiz ausgehändigt.

Er wirft Batista vor, einen Skandal konstruiert zu haben, um sich zu bereichern. Temer beschuldigt ihn des kriminellen Insiderhandels. So wirft er Batistas Unternehmensgruppe vor, sich vor Bekanntwerden des Skandals massenhaft mit Devisen eingedeckt zu haben. Am Tag darauf stürzte der Leitindex Bovespa ab, der Real verlor massiv an Wert. Dadurch wurde der Kauf von Devisen wie dem Dollar viel teurer als am Vortag. Zudem sagte Temer, dass JBS am Tag vor den Veröffentlichungen eigene Aktien verkauft habe; die Papiere verloren auch stark an Wert. "Er hat das perfekte Verbrechen begangen", sagt Temer über Batista./ir/DP/stk

