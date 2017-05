Nur Kosten, die bei der Therapie einer Krankheit entstehen, nicht jedoch Folgekosten, können als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden. Dies und mehr in den Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Schenkungsteuer: Finanzamt darf nachfordern

Bei Schenkungen muss das Finanzamt Schenkungsteuer vorrangig vom Beschenkten einfordern. Es gibt jedoch Fälle, in denen der Schenker die Steuer übernimmt. Dann ist er der erste Ansprechpartner. In einem aktuellen Fall hatte eine Frau einem entfernten Verwandten Vermögen geschenkt. Im Schenkungsvertrag erklärte sie, die Steuer zu übernehmen. Trotzdem kassierte das Finanzamt die Steuer beim Beschenkten. Der legte keinen Einspruch ein, weil die Steuer zu niedrig angesetzt war. Wie vereinbart, erstattete ihm die Verwandte die Steuer. Als das Finanzamt den Fehler bemerkte, konnte es den Beschenkten nicht mehr belangen. Sein Steuerbescheid war bereits rechtskräftig. Es forderte die fehlende Steuer daher von der Schenkerin. Dieses Verfahrensei zulässig und liege im Ermessensspielraum des Finanzamts, entschied der Bundesfinanzhof (BFH, II R 31/15).

Einkommensteuer: Nur Kosten für Therapie absetzbar

Ein Ehepaar wollte in seiner gemeinsamen Steuererklärung Schulgeldzahlungen für Tochter und Sohn als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Die Eltern begründeten dies damit, dass die Tochter an der Aufmerksamkeitsstörung ADHS erkrankt sei und der Sohn an einer emotionalen ...

