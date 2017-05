Apple, das neue Allzeithoch und die Perspektiven von Apple Pay

Die Apple-Aktie (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) notiert weiter knapp unter ihrem Allzeithoch. Anleger warten gespannt auf das neue Jubiläums-iPhone. Doch der Blick sollte sich auch auf andere Angebote des Konzerns richten.

Mobile Payment, also das Bezahlen per Smartphone, steckt nach wie vor in den Kinderschuhen. Apple als Branchengröße hat mit Apple Pay ein Vorreiterprodukt im Angebot. Aber: Es wird kaum genutzt. Wie Apple Pay funktioniert schildert Apple auf seiner Website en Detail. Egal ob im Internet, in Apps oder in stationären Geschäften, Apple Pay lässt sich überall einsetzen - sofern das System unterstützt wird. In Deutschland ist dies derzeit nicht der Fall.

