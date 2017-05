Nordkorea hat seinen jüngsten Raketentest bestätigt. Staatschef Kim Jong Un habe den Start angeordnet und den Test überwacht.

Nordkorea hat bestätigt, erneut einen "perfekten" Raketentest durchgeführt zu haben. Machthaber Kim Jong Un habe den Befehl gegeben, das einsatzbereite Waffensystem aufzustellen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Das südkoreanische Militär hatte mitgeteilt, Nordkorea habe am Sonntag eine Rakete mit einer Reichweite von einigen hundert Kilometern ins Meer abgeschossen. Erst am 14. Mai hatte die kommunistische Führung Nordkoreas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...