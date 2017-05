Sofinnova Partners, ein europaweit führendes Risikokapitalunternehmen, das sich auf Biowissenschaften spezialisiert hat, ernennt Graziano Seghezzi zum neuen Managing Partner. Er wird das Managing Partnership Team von Antoine Papiernik, Denis Lucquin und Monique Saulnier ergänzen. Die Ernennung von Graziano Seghezzi stärkt die internationale Spitzenstellung von Sofinnova Partners.

Graziano Seghezzi startete seine Karriere im Jahr 2001 im Risikokapitalbereich bei Sofinnova Partners, wo er für die Identifizierung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten zuständig zeichnete. Im Verlauf seiner Karriere konzentrierte er sich auf Unternehmensgründungen durch die Förderung von Startups, Unternehmensausgliederungen und Entwicklungsbeschleunigern. Er war Seed-Investor bei dem an der Nasdaq notierten und später von Astra Zeneca übernommenen Unternehmen Omthera Pharmaceuticals, bei dem an die GSK verkauften Unternehmen Glycovaxyn und bei dem von Sienna Biopharmaceuticals übernommenen Unternehmen Creabilis. Er investierte in Breath Therapeutics und war zudem Mitglied dessen Board of Breath Therapeutics. Darüber hinaus investierte er in die Unternehmen Corvidia Therapeutics, Crescendo Biologics, Hookipa Biotech, Inotrem und Mission Therapeutics. Graziano Seghezzi war schließlich auch Mitbegründer von BiovelocITA, dem ersten Beschleuniger des Biotechnologiesektors in Italien. Zwischen 2003 und 2006 arbeitete er für Index Ventures in Genf.

Als ausgebildeter Wissenschaftler arbeitete Graziano Seghezzi fünf Jahre lang in der wissenschaftlichen Forschung an der NYU School of Medicine (USA), wo er in den Bereichen Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen tätig war. Er erwarb einen Abschluss in Genetik und Mikrobiologie an der Universität Pavia (Italien) und einen MBA an der RSM-Erasmus Universität (Niederlande).

Graziano Seghezzi erklärte: "Die Leistung des Sofinnova Teams nötigt mir auf professioneller und auf menschlicher Ebene gehörigen Respekt ab. Daher bin ich äußerst erfreut, zum Managing Partner ernannt worden zu sein. Diese neue Aufgabe stellt sich in einem Schlüsselmoment für die Partnerschaft, die eine ambitionierte Wachstumsstrategie ausgearbeitet hat. Aufgrund meiner eingehenden internationalen Expertise freue ich mich nun, einen aktiven Beitrag zur weiteren Entwicklung der globalen Führungsrolle von Sofinnova Partners im Bereich Life Sciences leisten zu können."

Antoine Papiernik, Chairman von Sofinnova Partners ergänzte: "Graziano Seghezzi trat vor 15 Jahren in das Unternehmen Sofinnova Partners ein, als er einen Karrierewechsel von der wissenschaftlichen Forschung zu einem Investor im Biotechnologiesektor vollzog. Heute verfügt er als Investor über eine außerordentliche Erfolgsbilanz in Europa und den Vereinigten Staaten. Wir sind daher hocherfreut, ihn nun in unserem Managing Partnership Team begrüßen zu können."

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein europaweit führendes Risikokapitalunternehmen, das sich auf Biowissenschaften spezialisiert hat. Mit Sitz in Paris, Frankreich, konzentriert sich das Unternehmen auf bahnbrechende Technologien neben visionären Unternehmern. Sofinnova Partners ist bestrebt, als Gründungs- und Leadinvestor in Startups und Unternehemnsausgliederungen zu investieren, und hat knapp 500 Unternehmen in über 40 Ländern unterstützt und Marktführer rund um den Globus geschaffen. Sofinnova Partners verwaltet heute über 1,6 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.sofinnova.fr

