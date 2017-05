Sika AG / Sika AG: PAUL SCHULER FOLGT JAN JENISCH ALS CEO PER 1. JULI . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika hat Paul Schuler, derzeit Regionalleiter Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA), per 1. Juli 2017 zum neuen Vorsitzender der Konzernleitung (CEO) ernannt. Er wird Nachfolger von Jan Jenisch, der als CEO zu LafargeHolcim wechselt. Paul Schuler arbeitet seit 29 Jahren für Sika, seit 2007 gehört er der Konzernleitung an. Von 2007 bis 2012 war er Regionalleiter für Nordamerika, seit 2013 amtete er als Regionalleiter EMEA. Paul Schuler hat wesentlich an der Entwicklung und Umsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie von Sika mitgewirkt. Hohe Wachstumsraten, umfangreiche Effizienz- und Profitabilitätssteigerungen unter seiner Führung sowie die Integration von mehreren grösseren Akquisitionen zählen zu seinen Erfolgsausweisen bei Sika. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats: "Es freut mich sehr, dass der Verwaltungsrat Paul Schuler zu unserem neuen CEO ernennt hat. Seit über 10 Jahren gehört er unserer Konzernleitung an. Zwei von vier Sika Regionen hat er erfolgreich geführt. Sein kompetenter und dynamischer Führungsstil ist Garantie für die erfolgreiche Weiterführung von Sikas Wachstumsmodell. Es freut mich sehr, mit ihm die strategischen Ziele 2020 umsetzen zu können." Paul Schuler: "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und auf die Zusammenarbeit mit dem globalen Führungsteam von Sika. Ich werde mich voll und ganz für die Weiterführung unserer Wachstumsstrategie, die Erreichung unserer Ziele 2020 und den Ausbau unserer weltweiten Geschäftstätigkeit einsetzen." Jan Jenisch gehörte Sika über 20 Jahre lang an; in den letzten fünfeinhalb Jahren als CEO des Konzerns. Unter seiner Führung hat Sika Wachstum und Gewinn substantiell gesteigert und den Aufbau der neuen Märkte mit Investitionen in neue Ländergesellschaften und Fabriken vorangetrieben. Paul Hälg: "Für seine ausgezeichnete Führung und seine Leistungen in den letzten 20 Jahren möchte ich Jan Jenisch herzlich danken. Als CEO hat er Sikas Wachstumsstrategie umgesetzt und das Unternehmen in eine neue Leistungsklasse geführt. Ich bedaure seinen Austritt und wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute." Sika bestätigt den Ausblick für 2017 mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 6-8%. Erstmals dürfte ein Umsatz von über CHF 6 Mrd. erreicht werden. Der EBIT und der Gewinn sollen weiterhin leicht überproportional gesteigert werden. Die Wachstumsstrategie wird mit der Eröffnung von acht neuen Fabriken und der Gründung von drei weiteren Ländergesellschaften fortgesetzt. KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications & Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2106519/799772.pdf)

Lebenslauf Paul Schuler (http://hugin.info/100359/R/2106519/799773.pdf)



