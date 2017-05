Das Chaos um Donald Trumps Politik beeinflusst die Börsen weiter. Die politische Krise in Washington werde auch in der kommenden Woche das bestimmende Thema an den Finanzmärkten sein, sagt Stefan Riße vom digitalen Vermögensverwalter Werthstein. Worauf Anleger diese Woche sonst noch achten müssen.

