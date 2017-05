The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0V7Q0 CONSTANTIA FLEX. 12-17 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0027522 WELLS FARGO 2017 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000LB0MG24 LBBW STUFENZINS 12/17 BD00 BON EUR N

CA BN0A XFRA XS0782996069 B.N.G. 12/17 MTN BD00 BON NZD N

CA XFRA DE000NLB62K2 NORDLB 2 PHASEN-BD. 21/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA US05968LAA08 BANCOLOMBIA 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA USY85516AA35 TBG GLOBAL 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0629623728 EUR. BK REC.DEV.11/17 MTN BD01 BON BRL N

CA 1L1A XFRA XS0873629223 LA FIN.ATALIAN 13/20 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0002721 WELLS FARGO 2017 FLR MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000NLB2FB0 NORDLB EINBECK CAP.BD 17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796JT77 US TREASURY BILL 05/25/17 BD02 BON USD N