The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002281500 KBC GROEP 17/22 MTN FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CA00206RDW93 AT + T 17/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0365501474 CITIGROUP INC. 17/24 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0367206668 VERIZON COMM. 17-23 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0367206676 VERIZON COMM. 17-27 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4PX0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAL5 DZ BANK IS.A752 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAM3 DZ BANK IS.A753 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAN1 DZ BANK IS.A754 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAP6 DZ BANK IS.A755 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ57 DZ BANK CLN E.9293 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ65 DZ BANK CLN E.9294 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DT94 LBBW E2F BOS SZ 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUA3 LBBW R6C BOS SZ 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUB1 LBBW BAS BOS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUC9 LBBW DAI BOS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUD7 LBBW ASG BOS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUE5 LBBW TOTB BOS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUJ4 LBBW SQU BOS 17/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUK2 LBBW 1NBA BOS 17/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUL0 LBBW R6C BOS 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US298785HL33 EIB EUR.INV.BK 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US298785HM16 EIB EUR.INV.BK 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1374118658 SHORTLINE 16/21 UKRZALIZN BD02 BON USD N