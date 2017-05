The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT K54B XEUB XS1617533275 KOMMUN 24.05.2027 0,875% AGEN BON EUR Y

CT 5HSB XEUB DE000A2DAFL4 HH SPK 23.05.2024 0,375% JUMB BON EUR Y