FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MUX XETR DE000A0SMSH2 MUTARES AG 0.350 EUR

ASG XETR IT0000062072 GENERALI EO 1 0.800 EUR

DIE XETR DE0005580005 DIERIG HOLDING AG O.N. 0.200 EUR

BEZ XETR DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG 0.250 EUR

IES XETR IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52 0.178 EUR

HCL XETR US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

GHH XETR IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.020 EUR

WCH XETR DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 2.000 EUR