FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

8BU XFRA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 0.160 EUR

6FL XFRA KYG3701A1067 FUTURE LD DEV.HL.HD -,001 0.007 EUR

MUX XFRA DE000A0SMSH2 MUTARES AG 0.350 EUR

65C XFRA FR0010667147 COFACE S.A. INH. EO 2 0.130 EUR

I10 XFRA IT0005211237 ITALGAS S.P.A. O.N. 0.200 EUR

ENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1 0.176 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.792 EUR

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

BRC XFRA IT0001050910 BREMBO S.P.A. 1.000 EUR

12M XFRA IT0001049623 IND. MACC. AUTOM. -IMA- 1.600 EUR

WI8 XFRA IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 0.147 EUR

4RW XFRA IT0005054967 RAI WAY SPA O.N. 0.154 EUR

MOV XFRA IT0004965148 MONCLER S.P.A. 0.180 EUR

BZA XFRA IT0005084717 EPRICE S.P.A. 0.130 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.087 EUR

C70 XFRA BE0003883031 CIE ENT. CFE NAM. 2.150 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.179 EUR

276 XFRA NL0011660485 SIF HOLDING N.V. EO-,20 0.370 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.107 EUR

DVC3 XFRA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 0.045 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.049 EUR