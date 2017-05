FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

S9L XFRA IT0004712375 SALVATORE FERRAG. EO -,10 0.460 EUR

XFRA DE000A1ZK210 ABBEY NATL.TR. 14/18 MTN 0.000 %

6CH XFRA KYG2115G1055 CHINA HAN.HLDGS LTD HD-,1 0.026 EUR

3S0 XFRA IT0004967292 F.I.L.A. S.P.A. 0.090 EUR

XFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR 0.004 %

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.224 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.376 EUR

JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.278 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.278 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.167 EUR

DB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.450 EUR

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.367 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.385 EUR

OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 0.116 EUR

LDV XFRA NL0000400653 GEMALTO N.V. EO 1 0.500 EUR

BBQ XFRA NL0000339703 BETER BED HLDG EO-,02 0.400 EUR

TW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 0.251 EUR

3ND XFRA KYG6427W1042 NETDRAGON WEBS.HLDG.DL-01 0.012 EUR

JTI XFRA KYG521051063 JU TENG INTL HLDGS HD-,01 0.012 EUR

46C1 XFRA KYG2161A1195 CHINA STARCH HLDGS TT 0.001 EUR

ZA0 XFRA KYG215A81084 CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10 0.012 EUR

AXNA XFRA IT0004056880 AMPLIFON S.P.A. EO-,02 0.070 EUR

IPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. 0.053 EUR

FMNB XFRA IT0003856405 LEONARDO S.P.A. EO 4,40 0.140 EUR

P4I XFRA IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1 0.015 EUR

GHH XFRA IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.020 EUR

AU9 XFRA IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. EO 1 0.530 EUR

34D XFRA IT0003492391 DIASORIN S.P.A. EO 1 0.800 EUR

BPD XFRA IT0003487029 UBI BANCA EO 2,50 0.110 EUR

HDB XFRA IT0003261697 AZIMUT HLDG S.P.A. 1.000 EUR

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.210 EUR

TOB XFRA IT0003007728 TOD'S SPA EO 2 1.700 EUR

DAF XFRA IT0001479523 BE THINK,SOLVE,EXECUT.SPA 0.015 EUR