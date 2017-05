FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AENF XETR US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1

G2A XETR CH0015536466 GALENICA NAM.SF 0,10