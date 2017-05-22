FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
EBO XETR AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
EBO XETR AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.