FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA