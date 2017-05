...und zwar durch einen Einstieg beim weltgrößten Mercedes-Händler Lei Shing Hong (LSH). Daimler will dem Unternehmen einen Betrag im unteren dreistelligen Millionenbereich zur Verfügung stellen, im Gegenzug erhält man einen Anteil von 15 % an LSH.br/>

Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong ist unter anderem in China, Südkorea und Vietnam vertreten. In Deutschland betreibt LSH unter dem Namen Stern Auto 18 Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, die Mercedes vor rund zwei Jahren an die Chinesen veräußert hatte. LSH hat zuletzt 120.000 Mercedes-Autos verkauft.br/>

Da die maßgeblichen Kartellbehörden die Freigabe für den Daimler-Einstieg bei LSH offenbar bereits erteilt haben, dürfte der Kauf bald vollzogen werden. br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info