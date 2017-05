FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zunächst mit moderaten Gewinnen an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,09 Prozent höher auf 12 650 Punkte. In der vergangenen Woche waren die Anleger nach einem Rekordhoch des Dax bei 12 841 Punkten angesichts des politischen Chaos rund um US-Präsident Donald Trump nervös geworden. Unter dem Strich hielten sich die Verluste aber in Grenzen.

Auch in der neuen Woche bleibt die US-Politik Thema. Sie hatte jüngst vor allem beim Eurokurs Spuren hinterlassen, der zum US-Dollar deutlich aufwertete. Ein starker Euro aber kann die Exportwirtschaft der Eurozone belasten. Er mache auch die Arbeit für die Europäische Zentralbank mit Blick auf eine Straffung der Geldpolitik schwieriger, erklärte der Chefvolkswirt der Unicredit Erik Nielsen./mis/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0018 2017-05-22/07:34