TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Sog guter Vorgaben von der Wall Street starten die Indizes an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney freundlich in die neue Woche. Für Zuversicht sorgen unter anderem weiter anziehende Ölpreise. Sie profitieren davon, dass der saudische Ölminister sich überzeugt davon geäußert hat, dass die Opec bei ihrer Sitzung am Donnerstag die zwischen Saudi-Arabien und Russland vorvereinbarte Verlängerung der Förderdrosselung um neun Monate vollumfänglich beschließen wird.

Die Stimmung an den Märkten ist so gut, dass auch ein neuerlicher Raketenabschuss Nordkoreas nicht als Störfeuer wirkt und auch etwas hinter den Erwartungen gebliebene Exporte Japans halten die Akteure kaum von Käufen ab. Die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump in den USA seien derweil etwas in den Hintergrund gerückt, zumal sich der US-Präsident auf seiner ersten Auslandsreise befinde, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio liegt 0,5 Prozent höher bei 19.688 Punkten, der Kospi in Seoul legt ebenfalls um ein halbes Prozent zu und in Sydney geht es sogar um 0,8 Prozent nach oben. Hier stützen Kursgewinne im Rohstoffkomplex angesichts der jüngsten Ölpreisrally.

Cathay Pacific von Kosteneinsparung getragen

Auch in Hongkong geht es deutlicher nach oben um 0,9 Prozent. Hier sei der Aufwärtstrend intakt, deshalb belaste das Minus der Börse in Schanghai nicht weiter, so Marktteilnehmer. Schwergewichte wie Tencent oder Cathay Pacific gewinnen 2,8 bzw 1,8 Prozent. Letztere erhalten dabei Rückenwind von der Ankündigung, durch den Abbau von 600 Stellen die Kosten senken zu wollen. Es ist die erste Stellenkürzung bei der Fluglinie seit 20 Jahren, nachdem zuletzt erstmals seit 8 Jahren wieder ein Verlust im Gesamtgeschäftsjahr angefallen war.

Hinterher hinken in Hongkong Papiere aus dem Immobiliensektor. Sie leiden Teilnehmern zufolge unter neuen Kontrollmaßnahmen mit dem Ziel, eine Überhitzung des Sektors zu vermeiden.

Ausreißer nach unten ist einmal mehr die Börse in Schanghai, wo es um 0,2 Prozent abwärts geht. Hier belasten Verluste im Finanzsektor, nachdem die Regulierungsbehörden dem Broker Sealand Securities bestimmte Geschäfte untersagt haben wegen angeblicher vorgetäuschter Anleihegeschäfte. Sealand Securities verlieren 5 Prozent.

Milliardenfonds sorgt für Kursfantasie bei Softbank

Für die viel beachtete Softbank-Aktie geht es in Tokio um 1,9 Prozent nach oben. Für Fantasie sorgt, dass die Softbank-Gruppe und der Staatsfonds von Saudi-Arabien einen bereits angekündigten 100 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds nun offiziell ins Leben gerufen haben. Softbank zufolge verfügt der Fonds bereits über 93 Milliarden an zugesichertem Kapital.

Softbank-CEO Masayoshi Son hatte US-Präsident Trump versprochen, 50 Milliarden Dollar aus dem Fonds in US-Startups zu investieren und 50.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Trump hatte dies als Beweis reklamiert, dass seine Präsidentschaft Arbeitsplätze in den USA schafft. Mit dem neuen Fonds entsteht ein mächtiger Akteur auf dem Beteiligungsmarkt, der bislang eher von westlichen Bankern und Private-Equity-Firmen dominiert ist.

Unter weiteren Einzelwerten verlieren WH Group in Hongkong 1,9 Prozent nach dem Ausstieg eines Großaktionärs bei dem weltweit größten Produzenten von Schweinefleisch.

Chinesische Ölaktien profitieren neben dem steigenden Ölpreis auch davon, dass China zu mehr privaten Investitionen in den Sektor aufgerufen hat. Laut Nomura-Analyst Gordon Kwan ist das sehr positiv, weil es das Ausgabengebaren bei den betreffenden Unternehmen disziplinieren dürfte und letztlich für eine höhere Profitabilität sorgen dürfte. Petrochina, Sinopec und Cnooc gewinnen bis zu 1,7 Prozent.

WTI-Ölpreis stabil oberhalb 50-Dollar-Marke

Am Ölmarkt verteuert sich Brentöl um 0,9 Prozent auf 54,07 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Mitte April. US-Öl der Sorte WTI hält sich über der psychologisch wichtigen 50er Marke, die es am Freitag seit längerem erstmals wieder überwunden hatte.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar wieder etwas. Er hatte am Freitag auf breiter Front zur Schwäche tendiert, belastet vor allem von der Skandalserie um US-Präsident Trump.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.776,40 +0,86% +1,36% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.680,69 +0,46% +2,96% 08:00 Kospi (Seoul) 2.299,05 +0,46% +13,45% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.083,11 -0,24% -0,66% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.412,26 +0,94% +14,56% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.220,83 +0,12% +11,80% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.770,72 +0,14% +7,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1190 -0,1% 1,1202 1,1142 +6,4% EUR/JPY 124,81 +0,2% 124,54 124,13 +1,5% EUR/GBP 0,8608 +0,0% 0,8605 0,8586 +1,0% GBP/USD 1,2999 -0,1% 1,3018 1,2976 +5,4% USD/JPY 111,54 +0,3% 111,17 111,40 -4,6% USD/KRW 1117,61 0% 1117,61 1125,70 -7,4% USD/CNY 6,8850 0% 6,8850 6,8920 -0,9% USD/CNH 6,8787 +0,1% 6,8748 6,8864 -1,4% USD/HKD 7,7851 +0,0% 7,7831 7,7820 +0,4% AUD/USD 0,7442 -0,1% 0,7446 0,7435 +3,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,76 50,33 +0,9% 0,43 -10,1% Brent/ICE 54,06 53,61 +0,8% 0,45 -7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,51 1.255,50 -0,2% -2,99 +8,8% Silber (Spot) 16,87 16,86 +0,1% +0,01 +5,9% Platin (Spot) 936,50 939,81 -0,4% -3,31 +3,6% Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,3% -0,01 +2,2% ===

