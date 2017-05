San Ramon, Kalifornien und Berlin (ots/PRNewswire) - BioVentrix (http://www.bioventrix.com/), Inc, bahnbrechend bei Technik und minimal-invasiven Verfahren zur Behandlung von Herzinsuffizienz (HF), gibt heute den ersten klinischen Einsatz seines Revivent TC TransCatheter Ventricular Enhancement Systems, das einen Ansatz ohne Brustkorberöffnung ermöglicht, am Deutschen Herzzentrum Berlin in Deutschland bekannt. Das Less Invasive Ventricular Enhancement bzw. kurz LIVE genannte Verfahren wurde von dem interventionellen Kardiologen Dr. med. Christoph Klein und Herz-Thorax-Chirurg Dr. med. Felix Hennig mit wertvoller Hilfestellung von Dr. med. Sebastian Kelle, Oberarzt und Leiter der kardiovaskulären Bildgebung, durchgeführt.



Die Vorrichtung konnte einem 52-jährigen männlichen, an ischämischem Herzversagen leidenden Patienten mittels zweier Mikro-Verankerungen erfolgreich eingepflanzt werden. Das Verfahren formte den linken Ventrikel neu und minderte den LVESVI (Left Ventricular End Systolic Volume Index). Die linksventrikuläre Volumenminderung ist eine übliche Kennzahl für die Herzleistung, die die kurz- und langfristigen Überlebensraten erheblich beeinflusst. Das Implantat hat durch die Ummodellierung des LV zu einer natürlicheren Form und Größe die Pumpwirkung verbessert, die Belastung der Wand reduziert und die Symptome des Patienten unmittelbar aufgehoben.



"Wir sind von der unmittelbaren Wirkung dieses schonenden und weniger invasiven Revivent TC Systems beeindruckt", sagt Dr. Kelle. "Der Patient weist einen um 33% reduzierten LVESVI und eine um 15% gesteigerte Ejektionsfraktion auf", wie Dr. Kelle weiter ausführt.



"Die Therapie bietet eine dringend benötigte Option für Patienten, die aufgrund von linksventrikulärer anteriorer Vernarbung an Herzinsuffizienz leiden, insbesondere bei Fällen, in denen die medizinische Therapie keine Wirkung mehr zeigt. Wir sind beeindruckt von den unmittelbaren Verbesserungen und gespannt auf die langfristigen Ergebnisse dieser vielversprechenden Methode", erklärt Dr. Klein.



"Die Lebensqualität dieses Patienten wurde durch seine Herzinsuffizienz stark beeinträchtigt", sagt Dr. Hennig. "Die Risiken und der postoperative Genesungsverlauf, die mit chirurgischen Eingriffen einhergehen, machen eine substanzielle Intervention insbesondere für die ältere und gebrechlichere Bevölkerungsgruppe häufig unmöglich. Das LIVE-Verfahren eliminiert das invasive Element, das mit der konventionellen chirurgischen Rekonstruktion verbunden ist und weitet die Patientenpopulation aus, die von diesem Verfahren profitieren kann", so Dr. Hennig weiter.



Informationen zu BioVentrix und zum Revivent TC System



BioVentrix, ein Unternehmen des Bereiches Medizintechnik in privater Hand mit Sitz im kalifornischen San Ramon, konzentriert sich auf Entwicklung und Vermarktung minimal-invasiver Therapien zur Behandlung der Herzinsuffizienz (HF). Das Unternehmen hat das CE-Zeichen für sein Revivent TC TransCatheter Ventricular Enhancement System zum Ausschließen von vernarbtem Gewebe bei Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie nach dem Herzinfarkt erhalten, das einen Ansatz ohne Brustkorberöffnung ermöglicht. Die Platzierung des Revivent TC Systems mittels des LIVE-Verfahrens beugt invasiveren chirurgischen Maßnahmen vor. Stattdessen werden mit einem Katheter Mikro-Verankerungsvorrichtungen aus Titan auf der äußeren Oberfläche des Herzens und an einer der Innenwände platziert. Diese Anker werden dann zusammengezogen, was die vernarbte, nicht funktionstüchtige Herzwand effektiv ausschließt und das Ventrikelvolumen unmittelbar um bis zu 30-40 Prozent reduziert1.



Das Revivent TC System ist für den Verkauf in Europa zugelassen. Es ist für den Verkauf in den USA nicht zugelassen.



