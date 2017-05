Anleihen: Investieren im Reich der steigenden Zinsen

Diese potenzielle Umkehr nach Jahrzehnten sinkender Zinsen stellt Anleiheanleger vor allem bei den langfristigen Staatsanleihen vor besondere Herausforderungen. Doch nicht jedes Anleihemarktsegment hat auf dieselbe Art und Weise reagiert. Die Verzinsungen von 10-jährigen US-Staatsanleihen sind seit dem Sommer 2016 um 0,9 % gestiegen, während sich die entsprechenden Erträge in Deutschland um 0,5 %, in Großbritannien um 0,3 % und in Japan ebenfalls um 0,3 % erhöhten.