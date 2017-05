Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will sich mit dem US-Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Wie beide Konzerne am Montag mitteilten, sollen die Aktionäre des Schweizer Chemiekonzerns 52 Prozent am neuen Unternehmen halten, den Rest die Huntsman-Eigner. Chef von Huntsmanclariant soll Peter Huntsman werden, derzeit Chef des US-Konzerns. Clariant-CEO Hariolf Kottmann soll die Rolle des Chairman übernehmen. Die Synergien bezifferten die beiden Unternehmen auf mehr als 400 Millionen Dollar. Der Deal soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Das Unternehmen würde in mehr als 10 Ländern operieren und etwa 32.000 Beschäftigte haben. Der Gesamtumsatz würde sich auf mehr als 13 Milliarden Dollar belaufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.383,60 +0,09% Nikkei-225 19.657,94 +0,34% Hang-Seng-Index 25.404,66 +0,91% Kospi 2.301,56 +0,57% Shanghai-Composite 3.078,88 -0,38% S&P/ASX 200 5.770,50 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Für Zuversicht sorgen gute US-Vorgaben und weiter anziehende Ölpreise. Sie profitieren davon, dass der saudische Ölminister sich überzeugt davon geäußert hat, dass die Opec die zwischen Saudi-Arabien und Russland vorvereinbarte Verlängerung der Förderdrosselung um neun Monate vollumfänglich beschließen wird. Die Stimmung ist so gut, dass auch ein neuerlicher Raketenabschuss Nordkoreas nicht als Störfeuer wirkt und auch etwas hinter den Erwartungen gebliebene Exporte Japans halten die Akteure kaum von Käufen ab. Die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump in den USA seien derweil etwas in den Hintergrund gerückt, zumal sich der US-Präsident auf seiner ersten Auslandsreise befinde, heißt es. In Hongkong gewinnen Cathay Pacific 1,8 Prozent mit Rückenwind von der Ankündigung, durch den Abbau von 600 Stellen die Kosten senken zu wollen. Ausreißer nach unten ist einmal mehr die Börse in Schanghai. Hier belasten Verluste im Finanzsektor, nachdem die Regulierungsbehörden dem Broker Sealand Securities bestimmte Geschäfte untersagt haben wegen angeblicher vorgetäuschter Anleihegeschäfte. Sealand Securities verlieren 5 Prozent. Für die viel beachtete Softbank-Aktie geht es in Tokio um 1,9 Prozent nach oben. Für Fantasie sorgt, dass die Softbank-Gruppe und der Staatsfonds von Saudi-Arabien einen bereits angekündigten 100 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds nun offiziell ins Leben gerufen haben. Softbank zufolge verfügt der Fonds bereits über 93 Milliarden an zugesichertem Kapital.

US-NACHBÖRSE

Huntsman Corporation gaben um 0,8 Prozent nach auf 26,50 Dollar. Im regulären Handel zuvor war die Aktie noch um 3,3 Prozent gestiegen. Nach Spekulationen am Wochenende haben die beiden Chemieunternehmen Huntsman und Clariant am frühen Montag mitgeteilt, zusammengehen zu wollen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.804,84 0,69 141,82 5,27 S&P-500 2.381,73 0,68 16,01 6,38 Nasdaq-Comp. 6.083,70 0,47 28,57 13,01 Nasdaq-100 5.651,56 0,45 25,25 16,20 Excel Sheet US-Indizes Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,02 Mrd Gewinner 2.246 1.517 Verlierer 761 1.462 Unverändert 95 130

Weiter erholt - Die Akteure besannen sich wieder mehr auf die Fundamentaldaten und die positiven Aussichten für die US-Konjunktur, während sich die politischen Wogen etwas glätteten. Für Optimismus sorgten auch weiter anziehenden Öl- und Rohstoffpreise. "In den vergangenen beiden Tagen hat sich der Nachrichtenzyklus von einem infernoartigen Großbrand weg entwickelt hin zu einem normalen Feuer und das hilft den Märkten, sich nun zu beruhigen", kommentierte Tom Siomades von der Investment Consulting Group die Entwicklung. Etwas Rückenwind für Aktien aber auch Rohstoffe kam vom schwächeren Dollar. Der Kurs des Land- und Baumaschinenherstellers Deere & Co zog um 7,3 Prozent an. Deere schlug die Markterwartungen bei Umsatz und Ergebnis klar und hob zudem den Ausblick an. Darauf stiegen auch die Kurse anderer Branchenwerte teils kräftig. Gap büßten 3,9 Prozent ein. Der Bekleidungseinzelhändler hatte mit dem Umsatzwachstum die Erwartungen zwar übertroffen, allerdings rechnet Gap nur noch mit einer unveränderten Anzahl von Filialen. Zuvor war noch ein Anstieg in Aussicht gestellt worden. Nach verfehlten Markterwartungen im ersten Quartal brachen die Titel des Sportartikelherstellers Foot Locker um 16,7 Prozent ein.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,27 0,0 1,27 6,4 5 Jahre 1,78 0,5 1,77 -14,7 7 Jahre 2,04 0,3 2,04 -20,5 10 Jahre 2,23 -0,0 2,23 -21,3 30 Jahre 2,90 -0,8 2,90 -17,2

Am Rentenmarkt kamen die Kurse den zweiten Tag in Folge nach dem Trump-Schrecken leicht zurück, die Renditen stiegen also. Auch weil sich an der allgemeinen Erwartungshaltung einer nächsten US-Zinserhöhung im Juni trotz der Trump-Turbulenzen nichts Wesentliches geändert hat. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte minimal zu auf 2,23 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1186 -0,1% 1,1202 1,1142 +6,4% EUR/JPY 124,72 +0,1% 124,54 124,13 +1,5% EUR/GBP 0,8606 +0,0% 0,8605 0,8586 +1,0% GBP/USD 1,2997 -0,2% 1,3018 1,2976 +5,3% USD/JPY 111,50 +0,3% 111,17 111,40 -4,6% USD/KRW 1117,61 0% 1117,61 1125,70 -7,4% USD/CNY 6,8898 +0,1% 6,8850 6,8920 -0,8% USD/CNH 6,8792 +0,1% 6,8748 6,8864 -1,4% USD/HKD 7,7860 +0,0% 7,7831 7,7820 +0,4% AUD/USD 0,7442 -0,1% 0,7446 0,7435 +3,1%

Am Devisenmarkt ging das nervöse Auf und Ab weiter. Hier dominierte Vorsicht angesichts der politischen Entwicklung. Hatte der US-Dollar am Vortag zunächst noch seitwärts tendiert, um dann im späten Geschäft plötzlich deutlich zuzulegen, gingen diese Gewinne am Freitag wieder mehr als verloren. Ablesen ließ sich die breite Schwäche des Dollar am Dollarindex, der um 0,8 Prozent absackte. Der Euro kletterte im späten US-Handel auf 1,1204 Dollar nach Wechselkursen knapp unter der Marke von 1,11 am Vorabend. Zuletzt lag der Euro am 9. November 2016 über 1,12 Dollar, als die Anleger an den Finanzmärkten in einer ersten Reaktion auf den überraschenden Wahlsieg Donald Trumps aus dem Dollar flüchteten, ehe sich dann rasch eine andere Sichtweise durchsetzte und der Dollar in den Wochen danach nach oben tendierte. Manche Marktbeobachter brachten den schwächeren Dollar auch in Zusammenhang mit Aussagen von US-Notenbanker James Bullard, wonach der Plan, die Zinsen in diesem Jahr noch zweimal zu erhöhen, angesichts des zuletzt etwas verlangsamten US-Wachstums "übermäßig aggressiv" erscheinen könne.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,74 50,33 +0,8% 0,41 -10,2% Brent/ICE 53,98 53,61 +0,7% 0,37 -7,9%

Die weiter steigenden Erdölpreise führten Markteilnehmer in erster Linie auf Spekulation zurück, dass sich die Opec-Länder in der kommenden Woche dem Vorschlag Russlands und Saudi-Arabiens anschließen und eine zeitliche Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Preise beschließen werden. Dass die Zahl der aktiven Erdölförderanlagen in den USA in der zurückliegenden Woche zum 18. Mal in Folge gestiegen, wie die freitägliche Erhebung des Erdöl-Service-Unternehmens Baker Hughes im späten US-Handel zeigte, sorgte nur kurz für etwas abbröckelnde Preise. US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich im Vergleich zum Vortag um 2 Prozent auf 50,35 Dollar und im Vergleich zur Vorwoche um über 5 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,18 1.255,50 -0,2% -2,33 +8,8% Silber (Spot) 16,89 16,86 +0,2% +0,03 +6,1% Platin (Spot) 936,30 939,81 -0,4% -3,51 +3,6% Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,4% -0,01 +2,1%

Das Gold profitierte etwas vom schwächeren Dollar und machte einen Teil der Vortagesverluste wieder wett mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 1.254 Dollar im späten US-Handel. Über die ganze Woche betrachtet profitierte das Gold von seinem Ruf als sicherer Hafen in Unsicherheitsphasen und verteuerte sich um rund 2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Der brasilianische Präsident Michel Temer hat nach Überzeugung der Justiz versucht, die Ermittlungen zum Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras zu behindern. Mit den neuen Vorwürfen wächst der Druck weiter auf Temer, nachdem zuvor bereits das Oberste Gericht Ermittlungen wegen Korruption gegen das Staatsoberhaupt genehmigt hatte.

