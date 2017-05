Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In der Chemiebranche steht die nächste Milliardenfusion an: Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will sich mit dem amerikanischen Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Wie beide Konzerne am Montag mitteilten, sollen die Aktionäre des Schweizer Chemiekonzerns 52 Prozent am neuen Unternehmen halten, den Rest die Huntsman-Eigner. Chef von Huntsmanclariant soll Peter Huntsman werden, derzeit Chef des US-Konzerns. Clariant-CEO Hariolf Kottmann soll die Rolle des Chairman übernehmen. Die Synergien bezifferten die beiden Unternehmen am Montag auf mehr als 400 Millionen Dollar. Der Deal soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Ein Zusammenschluss der Clariant AG und der texanischen Huntsman Corp würde einen Chemieriesen schaffen. Das Unternehmen würde in mehr als 10 Ländern operieren und etwa 32.000 Beschäftigte haben. Der Gesamtumsatz würde sich auf mehr als 13 Milliarden Dollar belaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q

14:15 DE/Daimler AG, Offizielle Grundsteinlegung

für die 2. Batteriefabrik der Tochter Accumotive

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Berentzen-Gruppe AG 0.25 EUR Dierig Holdings AG 0,20 EUR Mutares AG 0,35 EUR Wacker Chemie AG 2,00 EUR Intesa Sanpaolo SpA 0,178 EUR Assicurazioni Generali SpA 0,80 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2019

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.383,60 0,09 Nikkei-225 19.657,90 0,34 Schanghai-Composite 3.078,99 -0,38 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.638,69 +0,39% DAX-Future 12.629,00 +0,18% XDAX 12.632,60 +0,22% MDAX 25.025,63 +1,54% TecDAX 2.221,59 +1,18% EuroStoxx50 3.587,01 +0,70% Stoxx50 3.235,92 +0,47% Dow-Jones 20.804,84 +0,69% S&P-500-Index 2.381,73 +0,68% Nasdaq-Comp. 6.083,70 +0,47% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,32 -18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit dem Ende der Berichtssaison fehlt den Aktienmärkten in Europa zunächst ein wichtiger Treiber der jüngsten Aufwärtsbewegung. Aber auch die Politik, allen voran US-Präsident Donald Trump, sorgen momentan nicht mehr für den starken Rückenwind der vergangenen Monate. Vielmehr hatte das Politik-Chaos in Washington die globalen Börsen in der Vorwoche kurzzeitig in die Knie gezwungen. "Politische Unsicherheitsfaktoren und charttechnische Aspekte sprechen für eine vorübergehende Pause der Aktienrally" sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Einen großen Rücksetzer erwartet er allerdings nicht. "Die Fundamentaldaten sprechen für keine größere Korrektur", ergänzt der Chefstratege. Schon bald könnte die Politik aber wieder das Zepter an den Börsen übernehmen. Bei den Parlamentswahlen in Frankreich und Großbritannien sieht es für Greil zunehmend nach einer starken parlamentarischen Unterstützung sowohl für Theresa May als auch Emmanuel Macron aus. Das dürfte ihren Plänen Rückenwind verleihen. Die Fusion zwischen Clariant und Huntsman stützt laut Händlern die Stimmung auch für andere Chemiewerte. "In den Blick geraten Titel der zweiten Reihe wie Lanxess, Covestro und Evonik", sagt ein Teilnehmer.

Rückblick: Auf dem verbilligten Niveau nach den Kursverlusten im Gefolge des Politchaos um Donald Trump fanden wieder Schnäppchenjäger. Das müsse aber nicht so bleiben, denn sollte wegen der Affären rund um das Weiße Haus keine Zeit mehr bleiben für die politischen Ziele von US-Präsident Trump, dann könne "das Licht an der Börse ganz schnell wieder ausgehen", warnten einige Teilnehmer. Der Euro baute nach der Pause des Vortages die Kursgewinne zum US-Dollar aus und stieg auf den höchsten Kurs seit dem 9. November, was den Anstieg bei den Aktien etwas bremste. RWE gewannen 5,4 Prozent wegen einer Agenturmeldung, der zufolge RWE den Anteil an Innogy an Engie verkaufen könnte, und sich im Gegenzug an den Franzosen beteiligt. Innogy verteuerten sich um 3,4 Prozent. Im Sog von RWE wurden Eon um 3,2 Prozent mit nach oben gezogen. Engie kletterten um 0,6 Prozent. Der Stoxx-Index der Versorger legte um 1,4 Prozent, ebenso der Rohstoffsektorindex. Die Aktienkurse hier profitierten von steigenden Preisen für Rohöl, Kupfer, Nickel und Eisenerz, die wiederum vor allem dem fallenden Dollar geschuldet waren, weil er Rohstoffe für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Deutlich üppiger als im DAX fielen die Kursgewinne der Nebenwerte aus: MDAX, TecDAX und SDAX stiegen zwischen 1,2 und 1,5 Prozent. Der Börsenbrief Platow berichtete, K+S könne sich über eine Kapitalerhöhung den Investor CVC Capital Partners als Ankeraktionär ins Boot holen. Dieser dementierte den Bericht allerdings. Gleichwohl legten K+S um 3,6 Prozent zu. Steinhoff sprangen um weitere 7,2 Prozent nach oben, nachdem sie schon am Vortag um 2,4 Prozent gestiegen waren. Am Mittwochabend hatte der Möbelhändler mitgeteilt, das Geschäft auf dem Heimatmarkt Südafrika an die Börse bringen zu wollen. Deutsche Telekom profitierten mit einem Kursplus von 2,4 Prozent davon, dass Goldman Sachs die Aktie auf die Top-Empfehlungsliste genommen hatte. Hypoport schossen um 12,5 Prozent nach oben auf 117,35 Euro. Berenberg hatte das Kursziel um 49 Euro erhöht auf 154 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): Kaum verändert bei 12.633 Punkten

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Freitag beim Broker Lang & Schwarz "nichts Berichtenswertes" getan, wie ein Händler sagte.

USA / WALL STREET

Weiter erholt - Die Akteure besannen sich wieder mehr auf die Fundamentaldaten und die positiven Aussichten für die US-Konjunktur, während sich die politischen Wogen etwas glätteten. Für Optimismus sorgten auch weiter anziehenden Öl- und Rohstoffpreise. Etwas Rückenwind für Aktien aber auch Rohstoffe kam vom schwächeren Dollar. Am Rentenmarkt kamen die Kurse den zweiten Tag in Folge nach dem Trump-Schrecken leicht zurück, die Renditen stiegen also. Auch weil sich an der allgemeinen Erwartungshaltung einer nächsten US-Zinserhöhung im Juni trotz der Trump-Turbulenzen nichts Wesentliches geändert hat. Der Kurs des Land- und Baumaschinenherstellers Deere & Co zog um 7,3 Prozent an. Deere schlug die Markterwartungen bei Umsatz und Ergebnis klar und hob zudem den Ausblick an. Darauf stiegen auch die Kurse anderer Branchenwerte teils kräftig. Gap büßten 3,9 Prozent ein. Der Bekleidungseinzelhändler hatte mit dem Umsatzwachstum die Erwartungen zwar übertroffen, allerdings rechnet Gap nur noch mit einer unveränderten Anzahl von Filialen. Zuvor war noch ein Anstieg in Aussicht gestellt worden. Nach verfehlten Markterwartungen im ersten Quartal brachen die Titel des Sportartikelherstellers Foot Locker um 16,7 Prozent ein.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.26 Uhr EUR/USD 1,1186 -0,1% 1,1202 1,1196 EUR/JPY 124,72 +0,1% 124,54 124,70 EUR/CHF 1,0908 +0,1% 1,0896 1,0917 GBP/EUR 1,1620 -0,0% 1,1621 1,1639 USD/JPY 111,50 +0,3% 111,17 111,36 GBP/USD 1,2997 -0,2% 1,3018 1,3032

Der Dollar kann zu Wochenbeginn wieder etwas verlorenen Boden gutmachen. Der Euro fällt wieder unter die Marke von 1,12 Dollar zurück, nachdem er in der Spitze schon bis auf 1,1210 Dollar gestiegen war. Doch dürfte die weitere Dollar-Tendenz vor allem von den politischen Entwicklungen in Washington abhängen, so ein Teilnehmer. "Mit dem Überschreiten der Marke von 1,10 US-Dollar je Euro spricht das technische Bild jetzt für einen stärkeren Euro", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Die obere Begrenzung der seit über zwei Jahren laufenden Seitwärtsbewegung verläuft bei rund 1,15 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,74 50,33 +0,8% 0,41 -10,2% Brent/ICE 53,99 53,61 +0,7% 0,38 -7,9%

Die weiter steigenden Erdölpreise führten Markteilnehmer in erster Linie auf Spekulation zurück, dass sich die Opec-Länder in der kommenden Woche dem Vorschlag Russlands und Saudi-Arabiens anschließen und eine zeitliche Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Preise beschließen werden. Dass die Zahl der aktiven Erdölförderanlagen in den USA in der zurückliegenden Woche zum 18. Mal in Folge gestiegen, wie die freitägliche Erhebung des Erdöl-Service-Unternehmens Baker Hughes im späten US-Handel zeigte, sorgte nur kurz für etwas abbröckelnde Preise. US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich im Vergleich zum Vortag um 2 Prozent auf 50,35 Dollar und im Vergleich zur Vorwoche um über 5 Prozent. In Asien haben die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht ausgebaut. Händler verweisen zur Begründung auf Saudi-Arabien. Ölminister Khalid Al-Falih hat sich optimistisch hinsichtlich der Verlängerung der Förderkürzung gezeigt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 22, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.