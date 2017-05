flatex Morning-news EUR/USD

Der Euro hat eine starke Woche hinter sich gebracht. Er gilt nun als überkauft, was zumindest charttechnisch für eine Konsolidierung sprechen könnte. Gleich zwei übergeordnet relevante Hochs der letzten zwei Jahre könnten dennoch in den Fokus der Markteilnehmer rücken.

Jeweils angelegt an das Hoch vom 24.08.2015 bei 1,1715 und an das Hoch vom 03. Mai 2016 bei 1,1616 in Verbindung mit dem Tief vom 03. Januar 2017 bei 1,0340 könnten sich weitere Widerstände und Unterstützungen abzeichnen. Die Oberseite könnte Ziele bei 1,1299/1,1314/1,1391/1,1616 und 1,1715 bieten. Unterstützungen lägen nun bei 1,1190/1,1130/1,1029/1,0990/1,0977/1,0951 und 1,0906 bereit.

