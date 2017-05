flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete die Handelswoche mit einem Minus von 1,03 Prozent. Die am Mittwoch eingeleitete Abwärtsbewegung konnte rund zur Hälfte zurückerobert werden. Vom Allzeithoch bei 12.841,66 Punkten ging es bis auf ein Verlaufstief bei 12.489,95 Punkten abwärts. Zum Wochenschluss notierte der DAX bei 12.638,69 Punkten und einem Plus von 0,39 Prozent (damit bekam er trotz Zugewinne die rote Laterne im Vergleich zu den restlichen wichtigen europäischen Leitindizes). Größter Gewinner am Freitag war die Börse in Wien mit dem ATX, der um 2,24 Prozent besonders stark zulegen konnte (politisch bedingt). Auch in den USA gaben sich die Börsen zum Wochenschluss versöhnlich. Nach den größten Verlusten des Jahres 2017 am Mittwoch, konnten die drei Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 verlorenen Boden zurückerobern. Sie schlossen einheitlich fester, wobei diesmal Dow Jones mit einem Plus von 0,69 Prozent und S&P500 mit einem Zuwachs von 0,68 Prozent die Technologiebörse mit dem NASDAQ100 übertrafen.

Die neue Börsenwoche wird vor allem am Dienstag mit der Ausgabe deutscher BIP-Daten für das erste Quartal, des ifo-Geschäftsklimaindex für den Mai und Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone im Mai Interesse der Marktteilnehmer wecken. US-Immobiliendaten mit den bestehenden und neuen Häuserverkäufen im April am Dienstag und Mittwoch werden ebenfalls wichtig sein, sowie das US-BIP für das erste Quartal am Freitag. Am Montag bleibt der volkswirtschaftliche Datenkalender am Morgen ohne Meldungen. Erst um 12:00 Uhr wird der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank erwartet. Daten aus den USA werden um 14:30 Uhr mit dem Chicago Fed National Acivity Index für den April zur Bewertung anstehen. Um 15:45 Uhr werden die wöchentlichen EZB-Ankaufvolumina für ABS, Pfandbriefe, Unternehmens- und Staatsanleihen veröffentlicht. In Brüssel tagt am Nachmittag die Eurogruppe. Von der Unternehmensseite berichten zum Beispiel Agilent Technologies, Booz Allen Hamilton, Ferroglobe, Luxoft, Nordson, Raven Industries und Yirendai von ihren aktuellen Quartals- und Jahresergebnissen.

Ausblick DAX

Die US-Futures und die asiatischen Börsen befinden sich überwiegend im positiven Terrain. Dies könnte zu einer freundlichen Handelseröffnung beim DAX beitragen. Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag bei 12.638,69 Punkten. Maßgeblich für die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen könnte die letzte Bewegung vom Allzeithoch bei 12.841,66 Punkten auf das letzte Verlaufstief bei 12.489,95 Punkten sein.

Kursziele auf der Oberseite wären demnach bei zunächst 12.707 und 12.759 Punkten und dann bei Rekordhoch von 12.841,66 Punkten auszumachen. Weiter nördlich könnten die Marken bei 12.925 und 12.976 angelaufen werden. Eine weitere Projektion läge noch bei 13.059 Punkten bereit. Unterstützungszonen könnten bei 12.596,72 (Tief vom Freitag), 12.573 und 12.489,95 (letztes Wochentief) und darunter bei 12.407 und 12.355 Punkten zu finden sein.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/