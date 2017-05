FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenbeginn seine kräftigen Gewinne vom Freitag weitgehend gehalten und blieb nahe der Schwelle von 1,12 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs am Montagmorgen bei 1,1192 Dollar. Noch am Freitag war der Euro um knapp ein Prozent bis auf 1,1212 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1179 (Donnerstag: 1,1129) Dollar festgesetzt.

Obwohl sich kurz vor dem Wochenende der US-Aktienmarkt wieder etwas von den Turbulenzen rund um US-Präsident Donald Trump erholte, habe dies der Dollar-Schwäche keinen Abbruch getan, schreibt Ulrich Leuchtmann, Experte bei der Commerzbank. "Für mich heißt das: Eine mit moderater Geschwindigkeit voranschreitende Zinsnormalisierung durch die US-Notenbank Fed ist bereits voll und ganz in den Dollarkurs eingepreist. Davon wird der Dollar nicht mehr profitieren können."/tos/fbr

