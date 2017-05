Neben Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will auch sein neuer französischer Kollege Bruno Le Maire die Angleichung der Unternehmenssteuern in der EU vorantreiben. "Die Harmonisierung der Unternehmenssteuern ist ein fundamentales Thema in Europa", sagte Le Maire dem "Handelsblatt".

"Sie ist notwendig, um der Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen und illegitimer Konkurrenz durch Steuerdumping zu begegnen", so der französische Finanzminister. Le Maire trifft Schäuble am Montag in Berlin. Deutschland und Frankreich hatten bereits Anfang 2012 einen Plan für eine stärkere Angleichung der Unternehmensbesteuerung in beiden Ländern vorgelegt. Ein Teil davon wurde umgesetzt.

Nun wolle man daran anknüpfen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf deutsche Regierungskreise. Allerdings denke man mittlerweile weiter. Schäuble sieht die deutsch-französische Initiative als Möglichkeit, weitere Europäer an Bord zu holen, unter anderem Italien und Spanien. Die EU-Finanzminister werden am Dienstag einen erneuerten Vorschlag der EU-Kommission diskutieren zu einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer.

Das Projekt verfolgt Brüssel schon länger, es ist aber aufgrund erheblichen Widerstands nie wirklich vorangekommen. Doch nun soll es neuen Schwung geben durch den deutsch-französischen Vorstoß. Das von Schäuble angestrebte Bündnis könnte das Projekt vorantreiben.