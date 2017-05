Frankfurt - Auch im April konnten die Schwellenländer-Börsen Zugewinne verbuchen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Die Aktienkurse der aufstrebenden Volkswirtschaften hätten sich gemessen am MSCI Emerging Markets Index in lokaler Währung um 2,2 Prozent verbessert und auf US-Dollarbasis um 2,0 Prozent zulegen können. Getrieben worden seien die Börsen vom marktfreundlichen Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich. Eine weitere Unterstützung hätten die anhaltenden Mittelzuflüsse sowie das global konstant gute Konjunkturbild geboten.

