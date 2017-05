Mit 1,1189 USD bleibt der Euro am Montagmorgen nahe an der Schwelle von 1,12 USD. Noch am Freitag war der Euro um knapp ein Prozent bis auf 1,1212 USD und damit auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Zum Franken notiert der Euro dagegen bei einem Stand von 1,0907 CHF kaum verändert. Der US-Dollar wiederum steht ...

