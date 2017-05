DBKDeutsche Bank Schweiz eröffnet am Montag nach den Renovierungsarbeiten,ihren Sitz in Genf berichtet L'Agefi, unter Berufung auf Deutsche Bank CEO Schweiz, Peter Hinder. RWE RWE erhöht, Stromausblick wertet Nicht-Innogy -Geschäft auf: HSBC TC1Tele Columbus steigert normalisiertes Ebitda im Q1 um 8,2%, bestätigt Gesamtjahresausblick EVTEVOTEC ERHÄLT MEILENSTEINZAHLUNG VON ~5 MIO € VON BAYER SAP Der Chef des Softwarekonzerns, Bill McDermott, setzt große Hoffnungen in die neue Plattform Leonardo und das dadurch mögliche Wachstum. "Wenn wir es richtig machen, kann Leonardo in zehn Jahren größer sein als die bisherige SAP", sagte er in einem Interview. SAP stelle Unternehmen damit Werkzeuge für das Internet der Dinge zur Verfügung und setze auf Technologien...

